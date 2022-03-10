Чт, 10.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Песков: такой экономической войны, которая началась против нашей страны, еще не было

rus.postimees.ee
Песков: такой экономической войны, которая началась против нашей страны, еще не было
Facebook LinkedIn OK Twitter
Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков. Фото: SERGEY GUNEEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал абсолютно беспрецедентным санкционное давление на страну в связи с ее вторжением на территорию Украины.

Об этом он заявил 10 марта на брифинге в Москве, пишет УНИАН.

Он отказался делать какие-либо прогнозы из-за рекордной инфляции рубля на рынке.

"Сейчас что-то прогнозировать - дело абсолютное неблагодарное, что называется гадать на кофейной гуще. Ситуация абсолютно беспрецедентная. Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было", - посетовал Песков.

Как сообщалось ранее, инфляция в России с 26 февраля по 4 марта дошла до 2,22%.

Стремительный рост цен, вызванный введенными санкциями и ослаблением рубля на фоне нападения РФ на Украину, стало максимальным за неделю с декабря 1998 года – тогда показатель составил 11,6%.

Ключевые слова
Наверх