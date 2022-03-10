Песков: такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было

Об этом он заявил 10 марта на брифинге в Москве, пишет УНИАН.

Он отказался делать какие-либо прогнозы из-за рекордной инфляции рубля на рынке.

"Сейчас что-то прогнозировать - дело абсолютное неблагодарное, что называется гадать на кофейной гуще. Ситуация абсолютно беспрецедентная. Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было", - посетовал Песков.

Как сообщалось ранее, инфляция в России с 26 февраля по 4 марта дошла до 2,22%.