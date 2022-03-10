Соль в магазинах днем с огнем не сыщешь: когда полки вновь будут забиты товарами?

За последние несколько недель в магазинах закончились соль и сода, заметно опустели и полки с бакалеей. Руководители торговых сетей пояснили, что покупательское поведение людей изменилось, когда в течение нескольких дней на полках магазинов была пустота, что в основном было связано с отказом от товаров из России и Беларуси.