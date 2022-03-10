За последние несколько недель в магазинах закончились соль и сода, заметно опустели и полки с бакалеей. Руководители торговых сетей пояснили, что покупательское поведение людей изменилось, когда в течение нескольких дней на полках магазинов была пустота, что в основном было связано с отказом от товаров из России и Беларуси.
Для подписчиков
Соль в магазинах днем с огнем не сыщешь: когда полки вновь будут забиты товарами?
Соль в магазинах днем с огнем не сыщешь: когда полки вновь будут забиты товарами?
Хотя в некоторых магазинах соли не было уже несколько дней, руководители торговых сетей успокаивают в духе Карлсона: «Спокойствие, только спокойствие!» Уже на этой неделе будет частично устранена нехватка соли, на следующей неделе товар должен поступить в большем объеме.