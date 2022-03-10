Спасатели не сразу поняли, что стало причиной возгорания в комнате общежития

Прибывшие на место спасатели выяснили, что в одной из комнат загорелась одежда, висящая на спинке кресла. Сначала причина возгорания показалась непонятной, но все обстоятельства происшествия указывали на то, что воспламенение одежды произошло от солнечных лучей, отраженных от поверхности выпуклого зеркала. Благодаря автоматической пожарной сигнализации, среагировавшей на возгорание, помещение удалось спасти от более серьезного пожара.