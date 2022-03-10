Закопал труп во дворе: обвиняемый в двойном убийстве получил 20 лет тюрьмы

Прокурор требовал приговорить Эгона Ынне к пожизненному заключению. На начавшемся в мае 2021 года процессе Ынне признал себя виновным частично.

По данным следствия, 16 июня 2020 года на тот момент 45-летний Эгон Ынне вместе со своим 47-летним знакомым отправился к 61-летнему знакомому в квартиру в поселке Кангру волости Кийли Харьюского уезда для распития алкоголя.

В какой-то момент хозяин квартиры велел 47-летнему мужчине ложиться спать, а когда тот отказался, Эгон ударил его в грудь. После этого 47-летний мужчина лег спать. Эгон продолжил пить с хозяином квартиры, но в какой-то момент повел себя агрессивно. Он стал бить 61-летнего мужчину руками и ногами и топтаться на его груди, чем причинил пострадавшему опасные для жизни травмы, от которых тот скончался на месте.

Согласно обвинению, Эгон и 47-летний мужчина продолжили распивать алкоголь и на следующее утро ушли из квартиры, оставив там тело 61-летнего мужчины. В последующие дни мужчины продолжали распивать алкоголь в доме в деревне Саусти волости Кийли.

В ходе попоек Эгон неоднократно в разное время бил своего 47-летнего знакомого и как минимум на сутки оставил его лежать во дворе без еды и питья. Побоями Эгон нанес своему собутыльнику опасные для жизни травмы, от которых тот скончался. Затем Эгон выкопал яму и похоронил в ней свою жертву.

По словам руководившей уголовным следствием окружного прокурора Келли Круузимяги, второе тело обнаружили благодаря хорошему чутью прибывших на место происшествия полицейских. «Группа по расследованию убийств бюро уголовных преступлений Пыхьяской префектуры 25 июня прибыла на хутор в деревне Саусти, чтобы задержать обвиняемого по подозрению в убийстве первого знакомого, но при внимательном осмотре территории следственная группа обнаружила следы недавних земляных работ, а затем и труп», - сказала она.