Чт, 10.03.2022
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Роман Абрамович попал под санкции в Великобритании. Теперь он не сможет продать «Челси»

rus.postimees.ee
Роман Абрамович попал под санкции в Великобритании. Теперь он не сможет продать «Челси»
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Роман Абрамович
Роман Абрамович Фото: Anton Novoderezhkin/TASS

Правительство Великобритании наложило санкции на российского бизнесмена и владельца «Челси» Романа Абрамовича, а его активы, включая лондонский футбольный клуб, были заморожены, информирует журналист Стивен Свайнфорд в «Твиттере».

«Челси» получил специальную лицензию на продолжение деятельности, связанной с футболом. «Аристократы» смогут продолжить участие во всех соревнованиях, однако санкции фактически запрещают продажу клуба.

Попадание Абрамовича в «чёрный список» правительства Великобритании также подтверждает авторитетное информационное агентство Reuters.

26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хотел получить от продажи «аристократов» 4,84 млрд евро, сообщает "Чемпионат".

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