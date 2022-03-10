Правительство Великобритании наложило санкции на российского бизнесмена и владельца «Челси» Романа Абрамовича, а его активы, включая лондонский футбольный клуб, были заморожены, информирует журналист Стивен Свайнфорд в «Твиттере».
Роман Абрамович попал под санкции в Великобритании. Теперь он не сможет продать «Челси»
«Челси» получил специальную лицензию на продолжение деятельности, связанной с футболом. «Аристократы» смогут продолжить участие во всех соревнованиях, однако санкции фактически запрещают продажу клуба.
BREAKING— Steven Swinford (@Steven_Swinford) March 10, 2022
Roman Abramovich has been sanctioned by the Government and his asserts - including Chelsea Football Club - have been frozen
Chelsea have been given a special licence to continue with football related activities but the sale effectively bars the sale of the club
Попадание Абрамовича в «чёрный список» правительства Великобритании также подтверждает авторитетное информационное агентство Reuters.
26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хотел получить от продажи «аристократов» 4,84 млрд евро, сообщает "Чемпионат".