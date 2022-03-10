В ночь со вторника на среду в Калифорнии прошла жеребьёвка первого в сезоне мужского «Мастерса». Сетку возглавил новоявленный лидер мирового рейтинга Даниил Медведев из России, а второй номер посева получил 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. При этом разговоры о том, будет ли участвовать в турнире Джокович или его опять не допустят к старту из-за позиции по вакцинации, шли как до жеребьёвки, так и после, сообщает "Чемпионат".
Новака Джоковича не пустили в США на два «Мастерса»
Уже когда сетка был опубликована, организаторы сделали заявление о шансах серба выступить в Калифорнии: «Новак Джокович находится в заявочном листе турнира и поэтому участвовал в жеребьёвке. Мы находимся в контакте с его командой; несмотря на это, пока нет определённости, будет ли он участвовать в турнире, получит ли разрешение на въезд в страну».
И вот спустя сутки после жеребьёвки появилась официальное сообщение о том, что Джокович не сыграет ни на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, ни на аналогичном турнире в Майами. То есть «Солнечный дубль», как называют связку этих американских «Мастерсов», пройдёт без знаменитого серба. «Хотя меня автоматически включили в турниры в Индиан-Уэллсе и Майами, я знал, что это маловероятно. Центр по контролю и профилактике заболеваний США подтвердил, что правила не изменятся, поэтому я не смогу играть в США. Удачи тем, кто выступает в этих прекрасных турнирах», — написал Джокович в своих соцсетях.
Снятие Джоковича с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе существенно повлияло на борьбу за первое место в рейтинге ATP. На данный момент лидер Даниил Медведев опережает серба на 150 очков. Но после завершения турнира в Калифорнии у россиянина отнимутся 250 очков за прошлогодний титул в Марселе, и он уже сам будет отставать от Новака на 100 баллов. Чтобы удержать первое место, россиянину нужно набрать более 100 очков, то есть дойти минимум до 1/4 финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Но зато теперь Даниилу не нужно оглядываться на то, как сыграет главный соперник. Всё теперь в руках самого Медведева.