Новака Джоковича не пустили в США на два «Мастерса»

Уже когда сетка был опубликована, организаторы сделали заявление о шансах серба выступить в Калифорнии: «Новак Джокович находится в заявочном листе турнира и поэтому участвовал в жеребьёвке. Мы находимся в контакте с его командой; несмотря на это, пока нет определённости, будет ли он участвовать в турнире, получит ли разрешение на въезд в страну».

И вот спустя сутки после жеребьёвки появилась официальное сообщение о том, что Джокович не сыграет ни на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, ни на аналогичном турнире в Майами. То есть «Солнечный дубль», как называют связку этих американских «Мастерсов», пройдёт без знаменитого серба. «Хотя меня автоматически включили в турниры в Индиан-Уэллсе и Майами, я знал, что это маловероятно. Центр по контролю и профилактике заболеваний США подтвердил, что правила не изменятся, поэтому я не смогу играть в США. Удачи тем, кто выступает в этих прекрасных турнирах», — написал Джокович в своих соцсетях.