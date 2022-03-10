Разведка Эстонии: российская авиация увеличивает долю ночных вылетов

Общая информация:

В течение последних суток значительных изменений в обстановке не произошло. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают попытки охвата нескольких городов, гуманитарные коридоры для выхода гражданских работают лишь частично и прерываются из-за перестрелок со стороны россиян.

В то же время продолжается перегруппировка ВС РФ и масштабный подвоз боеприпасов и топлива к ударным группировкам. Российские войска продолжают обстреливать преимущественно гражданскую инфраструктуру городов. В течение последних суток сильнее остальных пострадал Мариуполь, ударам с воздуха в том числе подверглись детская больница и роддом. Заметно, что российская авиация увеличивает долю ночных вылетов, скорее всего, таким образом она пытается минимизировать потери от противодействия украинской ПВО.

Накануне РФ впервые официально признала, что в агрессии против Украины участвуют в том числе и военнослужащие срочной службы. Якобы президент Путин, узнав об этом, распорядился наказать офицеров, которые повинны в отправке срочников на фронт. Согласно прежним сведениям, до начала агрессии военнослужащих срочной службы заставляли подписывать контракты. В некоторых случаях согласие о переходе на контрактную службу за срочников подписывали их срочники.

10 марта в Турции пройдет встреча министров иностранных дел Украины и РФ. Скорее всего, в ходе переговоров Россия будет настаивать на выполнении своих прежних требований: признании Крыма и Донбасса в составе России, роспуске вооруженных сил Украины (ВСУ) и внесения в украинскую конституцию пункта о нейтралитете.

Для Украины согласие с этими требованиями означало бы политическую катастрофу, чего РФ и добивается, не скрывая своих намерений. Очевидно, что позиция украинской делегации будет заключаться в том, что такие требования неприемлемы.

Киевское направление (Север)

Значительных изменений в обстановке не произошло. ВС РФ продолжают подготовку к наступлению на город и перегруппировывают войска. Передовые и разведывательные отряды российских войск уже находятся в некоторых пригородах Киева. На других же направлениях ВС РФ смогут достигнуть окрестностей города ориентировочно через несколько дней.

Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)

На фронте без перемен: прорыв в направлении на Киев не состоялся.

Харьковское направление (Восток)

На фронте без перемен. 6-я и 20-я гвардейские общевойсковые армии пытаются обойти город и продолжить движение на юго-запад. Эта группировка движется на встречу силам, действующим на рубеже Донецк – Луганск: их задача заключается в перерезании коммуникаций и захлопывании крышки котла над восточной группировкой ВСУ.

Рубеж Донецк – Луганск

8-я и 20-я гвардейские общевойсковые армии продолжают пытаться отрезать войска ВСУ, которые до этого занимали оборонительные позиции на Донбассе. ВСУ проводят контрудары в районе Мариуполя.

Крымское направление (Юг)