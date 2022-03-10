Литва закупит у США противотанковые ракетные комплексы Javelin

9 марта Агентство оборонных ресурсов Литвы подписало поправки к соглашению с правительством США. Идут переговоры о скорейшей поставке всего оборудования ВС Литвы.

"Полученная из США противотанковая система Javelin вносит особенно значительный вклад в укрепление обороноспособности Литвы, повышение долгосрочных боевых возможностей Вооруженных сил Литвы и усиление сдерживающего эффекта", - цитирует ведомство заявление министра обороны Арвидаса Анушаускаса.

Он отметил, что пополнение запасов литовской армии этими системами особенно актуально в очень сложной геополитической ситуации.

Противотанковым оружием средней дальности Javelin будут дополнительно оснащены Сухопутные войска ВС Литвы.

Также подписаны соглашения с правительством США о приобретении 200 бронированных внедорожников JLTV и четырех вертолетов Black Hawk.