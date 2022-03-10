Для вооруженных сил (ВС) Литвы будут закуплены дополнительные единицы переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на $40 млн (около 36,3 млн евро), пусковые установки и другое оборудование, сообщило в четверг литовское министерство обороны.
Литва закупит у США противотанковые ракетные комплексы Javelin
9 марта Агентство оборонных ресурсов Литвы подписало поправки к соглашению с правительством США. Идут переговоры о скорейшей поставке всего оборудования ВС Литвы.
"Полученная из США противотанковая система Javelin вносит особенно значительный вклад в укрепление обороноспособности Литвы, повышение долгосрочных боевых возможностей Вооруженных сил Литвы и усиление сдерживающего эффекта", - цитирует ведомство заявление министра обороны Арвидаса Анушаускаса.
Он отметил, что пополнение запасов литовской армии этими системами особенно актуально в очень сложной геополитической ситуации.
Противотанковым оружием средней дальности Javelin будут дополнительно оснащены Сухопутные войска ВС Литвы.
Также подписаны соглашения с правительством США о приобретении 200 бронированных внедорожников JLTV и четырех вертолетов Black Hawk.
ПТРК Javelin предназначен для борьбы с танками, бронетехникой противника, их также можно использовать для уничтожения вертолетов и бункеров. Эти комплексы способны поражать цели, находящиеся на расстоянии от 75 метров до 2,5 км.