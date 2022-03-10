Чем грозит отключение электричества на Чернобыльской АЭС?

Сейчас системы безопасности поддерживаются с помощью дизельных генераторов, но топлива в них хватит только на двое суток, сказал в интервью Би-би-си и.о. генерального директора станции Валерий Сейда.

Директор говорит, что полное отключение может привести к выбросу радиации в атмосферу. МИД Украины призывает мировое сообщество принудить Россию к прекращению огня для проведения срочного ремонта на станции.

Однако Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что отключение электричества не несет серьезных угроз.

Насколько ситуация на станции опасна и есть ли риск новой катастрофы?

"Выход радиоактивности за барьеры": что говорит директор Чернобыльской АЭС

9 марта исполняющий обязанности генерального директора Чернобыльской атомной электростанции Валерий Сейда сказал в интервью Украинской службе Би-би-си, что из-за боевых действий станция осталась без электричества. “В случае, если питание не будет возобновлено в течение 48 часов, мы полностью потеряем все системы и оборудование на нашей площадке”, - сообщил он.

По его словам, без электроэнергии сотрудники не смогут осуществлять контроль за системами радиационного контроля и вентиляции, а также за отоплением, водоснабжением и пожарными системами.

Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в первый день вторжения в Украину (Россия называет его спецоперацией). С тех пор сотрудники станции не могут покинуть ее - они живут на станции последние две недели и все передвижения, в том числе между объектами на территории, должны согласовывать с с российскими военными.

Чернобыльская АЭС, претерпевшая крупнейшую в истории ядерную катастрофу в 1986 году, была полностью закрыта в 2000-м. Тем не менее на объекте все еще работают более двух тысяч человек, которые поддерживают АЭС в безопасном состоянии.

Сейчас беспокойство ученых вызывают хранилища СХОЯТ (система хранения ядерного топлива). Это система влажного хранения отработанных материалов из реакторов, которая должна постоянно охлаждаться - и в случае отключения электричества ядерные отходы начнут нагреваться.

Если АЭС останется без электричества на долгое время, предупреждает директор ЧАЭС, может произойти выброс радиации в окружающую среду.

"Может быть не в таком масштабе, как оно было в первый раз, но все равно - [это чревато] выходом радиоактивности за барьеры, установленные проектом", - сказал Сейда.

Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения должны вести сотрудники Укрэнерго, однако из-за боевых действий они не могут приступить к работе, заявил Сейда: “Мы организовываем связь с захватчиками, чтобы договориться о возможности коридоров, но пока за пять дней ситуация с места не сдвинулась, бои идут вокруг”.

Также 9 марта глава украинского государственного агентства "Энергоатом" Петр Котин заявил, что Чернобыльская АЭС достигнет критической температуры через семь суток после отключения электричества.