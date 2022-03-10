В расписании чемпионата мира по авторалли наступила почти двухмесячная пауза и издание DirtFish выяснило у гонщиков, чем они заполняют свободное время. У чемпиона мира 2019 года Оття Тянака ответ был прост: он проводит время в кругу семьи.
Проводящий время в обществе семьи Тянак увлечен особым проектом
Проводящий время в обществе семьи Тянак увлечен особым проектом
«Я провожу время в кругу семьи. Надеюсь насладиться этим», - сказал Тянак.
Затем журналист спросил у гонщика, как продвигается строительство сада телепузиков – некоторое время назад Тянак рассказал о том, что планирует построить для своих детей что-то тематическое.
«Это еще довольно далеко от воплощения», -сказал гонщик, но пообещал, что когда проект будет реализован, он покажет его всем желающим.
Что конкретно пилот Hyundai строит в своем саду, неизвестно, однако по ответу можно предположить, что речь идет о чем-то очень любопытном.
Ключевые слова