Проводящий время в обществе семьи Тянак увлечен особым проектом

«Я провожу время в кругу семьи. Надеюсь насладиться этим», - сказал Тянак.

Затем журналист спросил у гонщика, как продвигается строительство сада телепузиков – некоторое время назад Тянак рассказал о том, что планирует построить для своих детей что-то тематическое.

«Это еще довольно далеко от воплощения», -сказал гонщик, но пообещал, что когда проект будет реализован, он покажет его всем желающим.