Изоляция России сильно ударит по российской науке и затронет мировую

За две недели, прошедшие с начала боевых действий, свои заявления опубликовали практически все мировые СМИ и научные организации. Все они осуждают вторжение и выражают солидарность с гражданами Украины. А некоторые - такие как CERN или Американское математическое общество (AMS) - обращают внимание и на россиян, невольно ставших заложниками ситуации.

"AMS признает, что многие россияне, в том числе и многие математики, не поддерживают вторжение. Некоторые проявляют мужество, открыто заявляя свою позицию, невзирая на опасность уголовного преследования и подавление в России инакомыслия. Наши мысли - со всеми жителями Украины, а также с теми, кто рискует своей свободой, чтобы их поддержать".

Перспектива изоляции

Судя по тексту открытых писем, у рискующих свободой профессоров (а за две недели с начала вторжения в России было задержано не менее 13 тысяч участников антивоенных протестов) нет иллюзий относительно научных перспектив страны, находящейся в изоляции, в отрыве от глобальных научных процессов.

"Развязав войну, Россия обрекла себя на международную изоляцию, на положение страны-изгоя, - говорится в письме академиков, текст которого публикует Insider. - Это значит, что мы, ученые, теперь не сможем нормально заниматься своим делом: ведь проведение научных исследований немыслимо без полноценного сотрудничества с коллегами из других стран".

"Изоляция России от мира означает дальнейшую культурную и технологическую деградацию нашей страны при полном отсутствии позитивных перспектив", - резюмируют авторы.

Эту позицию подтверждает не только весь опыт научных изысканий, но и - как бы иронично это ни звучало - научные исследования, которые со всей очевидностью свидетельствуют: наука, которая не синхронизирована с остальным миром и "варится в собственном соку", просто не может развиваться эффективно.

Першуков от Росатома Фото: Getty Images

"Наука не знает ограничений или государственных границ, - пишут авторы исследования, проведенного незадолго до пандемии Институтом экономики Чешской академии наук. - Именно поэтому научные исследования вышли на глобальный уровень задолго до того, как произошла глобализация экономики или культуры".

Впрочем, уровень научной глобализации в каждой стране свой, продолжают ученые.

В своей работе они пытались понять, насколько интегрирована в мировое научное сообщество та или иная конкретная страна.

Место России в составленном по итогам рейтинге оставляет желать много лучшего. Индекс научной интеграции рассчитывался на основе публикаций в ведущих мировых журналах, по шести разным формулам - и во всех шести случаях российский результат отстает от среднемирового почти вдвое.

Конечно, во многом это наследие советского прошлого. Когда большинство крупных исследований были направлены в первую очередь на оборонную промышленность, научные (или любые другие) связи за рубежом, мягко говоря, не поощрялись. Так что к информационной изоляции российским ученым не привыкать.