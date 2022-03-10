По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, Эстония приостанавливает выдачу виз гражданам России за исключением виз для посещения родственников, пишет Rus.ERR.
Эстония на неопределенный срок прекращает выдавать туристические визы гражданам России
Эстония на неопределенный срок прекращает выдавать туристические визы гражданам России
"Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи виз категорий C и D гражданам Российской Федерации. Это касается, прежде всего, новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России на Украине. К тому же, сейчас с технической точки зрения невозможно получать госпошлину, поэтому мы физически не можем обрабатывать новые запросы. Речь идет о приеме заявлений на получение визы во всех расположенных на территории России представительствах, консульствах и пунктах обслуживания", - рассказала министр.
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