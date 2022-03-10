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Испорченный телефон: жительница Таллинна звонила в больницу, а попала в ресторан

Лоора-Элизабет Ломп
Испорченный телефон: жительница Таллинна звонила в больницу, а попала в ресторан
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Регистратура. Фото иллюстративное.
Регистратура. Фото иллюстративное. Фото: Sander Ilvest

Женщина хотела сделать прививку от коронавируса и позвонила по указанному на странице Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) номеру дигирегистратуры, но была очень удивлена, когда ей ответил работник ресторана.

26-летняя женщина хотела вакцинироваться, и, поскольку она не смогла зарегистрироваться через дигирегистратуру, она зашла на сайт Северо-Эстонской региональной больницы и набрала указанный там номер.

«Было удивительно, что номер принадлежал вовсе не PERH, а ресторану азиатской кухни KimiJimi, сотрудники которого жаловались, что не понимают, почему им все время звонят и спрашивают о вакцинации», — рассказала она.

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