Женщина хотела сделать прививку от коронавируса и позвонила по указанному на странице Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) номеру дигирегистратуры, но была очень удивлена, когда ей ответил работник ресторана.
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Сломанный телефон: жительница Таллинна звонила в больницу, а попала в ресторан
Сломанный телефон: жительница Таллинна звонила в больницу, а попала в ресторан
26-летняя женщина хотела вакцинироваться, и, поскольку она не смогла зарегистрироваться через дигирегистратуру, она зашла на сайт Северо-Эстонской региональной больницы и набрала указанный там номер.
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