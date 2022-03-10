Сломанный телефон: жительница Таллинна звонила в больницу, а попала в ресторан

26-летняя женщина хотела вакцинироваться, и, поскольку она не смогла зарегистрироваться через дигирегистратуру, она зашла на сайт Северо-Эстонской региональной больницы и набрала указанный там номер.

«Было удивительно, что номер принадлежал вовсе не PERH, а ресторану азиатской кухни KimiJimi, сотрудники которого жаловались, что не понимают, почему им все время звонят и спрашивают о вакцинации», — рассказала она.