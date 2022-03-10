Вырвавшаяся из войны семья в Тарту: шум улицы пугает, а пробивающийся через окно свет кажется чужим

Он проснулся, начал собираться в школу, открыл интернет в телефоне — и мир перевернулся! Мать сидела с заплаканными глазами на кухне, работал телевизор. Показывали Киев и сообщали первую военную сводку. Отец с раннего утра был на работе на птицефабрике.

Близость атомной станции

Нефедовы живут в частном доме в Никопольском районе Днепропетровской области. У них есть сад, две собаки и кошка. Его теперь охраняет отец семейства, который не является военнообязаным, но который стал членом отряда территориальной обороны. Со своим мужем Юлия несколько раз в день разговаривает по телефону. Последние новости: разрушена школа в соседней деревне, а все хорошие знакомые разбежались. Сирены не смолкают, а оставшиеся все время сидят в укрытии. Через речку от Алексеевки находится Энергодар, тот самый Энергодар, в котором находится АЭС, на территории которой был пожар, попавший в мировые новости.

Юлия Нефедова рассказала, что именно из-за этой АЭС в самом начале войны им было приказано уходить. Юлия тянула. Никто же не хочет бросать свой дом. Юлии это было сложно сделать еще и потому, что для передвижения ей нужно опираться на костыли: после аварии двухлетней давности и двух операций, после последней из которых она только восстанавливается.

Но когда Юлия Нефедова увидела, как воздушные тревоги и сидение в подвале влияет на ее семилетнюю дочь, она согласилась. Нашлась подруга, в семье которой был крошечный автобус, на нем отправились в Польшу, где уже была комната для Юлии с детьми. На пятый или шестой день войны — Юлия уточнить не может — они отправились в путь.

Семилетняя Виктория - живая девочка с сильным характером. Но тогда, когда бомбы рвались, а ей нужно было все время сидеть в укрытии, она плакала навзрыд. Фото: Sille Annuk

Из окна гостиницы, в которой они сейчас живут, они видит Эмайыги и деревья. Светит солнце. «Этот свет из окна такой чужой, - говорит Юлия. - Я уже успела привыкнуть к тому, что окна должны быть зашторены, а рядом с ними находиться опасно».

Рюкзак и жгут

Что самое важное, когда бежишь от войны?

Юлия говорит, что рюкзак. Документы и лекарства. Бинты и жгут. Вода. Что-то поесть. И дети должны быть молодцами.

14-летнему Владиславу на протяжении всего побега нужно было замещать главу семейства. Быть опорой для идущей на костылях матери, заботиться о сестре, тащить сумки. Теперь, после двух дней жизни в Тарту, он начал скучать по одноклассникам. Владислав выяснял и знает, что еще один знакомый из его школы добрался до Эстонии, но он в Таллинне.

14-летний Владисилав за первую неделю войны вырос из школьника во взрослого мужчину. Фото: Sille Annuk

Таллинн для Владислава пока город с чужим названием. Абсурдно думать, что нужна была война, чтобы оказаться за границей.

Владислав учится в девятом классе, через несколько месяцев он бы закончил в Украине основную школу. Он еще не знает, где будет теперь учиться, но боится, что основную школу в этом году в Эстонии закончить не сможет. А еще он мечтает о том, чтобы попасть куда-то на тренировку по футболу. Мама Юлия говорит, что мальчик — талантливый спортсмен, с командой завоевал много медалей.

Нефедовы попали в Эстонию благодаря Лооне и Мярту Отсам, которые в прошлую субботу поехали на польскую границу, чтобы привезти в Эстонию двух девушек из Одессы. Но поскольку в автобусе еще было место, они взяли с собой женщину на костылях с двумя детьми, которым было все равно, куда ехать, поскольку ехать им было некуда.