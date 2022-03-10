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Жители Ласнамяэ смогут повлиять на будущее парка Паэ

rus.postimees.ee
Жители Ласнамяэ смогут повлиять на будущее парка Паэ
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Парк Паэ.
Парк Паэ. Фото: Andres Haabu

В ближайшие годы город Таллинн желает обновить расположенный в Ласнамяэ популярный парк Паэ. Жителей Ласнамяэ приглашают поделиться своими идеями и предложениями относительно будущего парка.

«Разбитый в 2010 году парк является не только излюбленным местом проведения досуга, но и сердцем культурной жизни района – именно здесь ежегодно проходят фестиваль пирожков, масленица, носящий имя парка народный забег и много других мероприятий. Зимой парк становится центром притяжения любителей зимних видов спорта, где можно кататься на санках и заниматься лыжным спортом на специально проложенной для этих целей лыжне. Желая, чтобы парк соответствовал ожиданиям горожан и в дальнейшим, мы начали сбор идей, чтобы учесть лучшие предложения в ходе обновления парка», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

За десять с лишним лет активного использования инвентарь на существующих в парке площадках – детской, спортивной, площадке для игры в петанк, баскетбольном поле и добавившихся впоследствии площадках для выгула собак амортизировался. Поэтому управа района Ласнамяэ вместе с Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства начинают реконструкцию парка.

Проектирование обновленного парка планируется провести в текущем году, активное обновление инвентаря намечено на 2023 год. Пока же у всех жителей города есть возможность поделиться своими идеями и пожеланиями, какие новые элементы для игровых площадок или возможности для проведения досуга они хотели бы видеть в парке.

«Следует отметить, что на самом деле преображение парка началось уже в прошлом году, когда были обновлены почти все парковые скамейки. Нынче в парке появится и современный постоянный туалет, установку которого жители Ласнамяэ поддержали на голосовании в рамках народного бюджета», – добавила Юрченко.

Поскольку реконструкция парка не будет ограничиваться заменой старого инвентаря, можно подойти к делу масштабно и предложить такие решения, которых не было до сих пор ни в парке Паэ, ни в других таллиннских парках. Идеи и предложения могут касаться как содержания и конструкций ныне существующих площадок, так и затрагивать различные ландшафтные решения, как, например, создание зимних горок, катка и т.д.

Идеи и предложения относительно будущего парка Паэ принимаются до 20 марта. Предложения можно представить посредством онлайн-формы, по адресу электронной почты lasnamae@tallinnlv.ee или отправив письмо по адресу ул. Палласти, 54, 11314 Таллинн.

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