Ограничения могут отменить уже в среду

Министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) прогнозирует, что ограничения, связанные с коронапаспортом и вечерней работой развлекательных заведений, могут быть сняты уже в среду, то есть на следующий день после того, как за последние десять дней в больницу поступали в среднем менее 25 пациентов с симптомами Covid-19 в день.