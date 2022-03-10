Министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) прогнозирует, что ограничения, связанные с коронапаспортом и вечерней работой развлекательных заведений, могут быть сняты уже в среду, то есть на следующий день после того, как за последние десять дней в больницу поступали в среднем менее 25 пациентов с симптомами Covid-19 в день.
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Ограничения могут отменить уже в среду
Ограничения могут отменить уже в среду
На сегодняшний день за последние 10 дней в больницу поступали в среднем 30 пациентов с симптомами Covid-19 в день. Во вторник правительство договорилось, что, если число упадет ниже 25, внутригосударственное требование о проверке сертификата Covid-19 и ограничение, согласно которому учреждения должны закрываться в 23:00, будут сняты, пишет Postimees.
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