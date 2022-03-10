Неймар и Доннарумма после матча с «Реалом» чуть не подрались

Согласно сведениям источника, между Неймаром и Доннаруммой возник спор, который едва не перерос в драку. Сначала бразилец упрекнул вратаря за ошибку в эпизоде с первым пропущенным голом. Итальянец ответил Неймару упрёком за неудачную игру в моменте со вторым голом «Реала».

Обсуждение обострилось до такой степени, что остальным игрокам «ПСЖ» пришлось разнимать Неймара и Доннарумму, чтобы дело не дошло до полноценной драки.