Круузе: из-за войны в Украине могут вырасти цены на продукты питания

«Это прежде всего напрямую касается различного сельскохозяйственного сырья. И это касается и Эстонии, и Европы. Реорганизация логистики безусловно потребует времени», - сказал министр, подчеркнув, что это не значит, что с прилавков пропадет еда.

По словам Круузе, животноводческий и прежде всего свиноводческий сектор уже раньше находился под давлением из-за растущих цен на сырье, но после начала войны к подорожавшему корму добавится также рост цен на удобрение. «Нужно признать, что большую часть удобрения импортировали из России и Беларуси. Эти страны посредством различных цепей поставок безусловно на это повлияют, эти цены выросли в несколько раз», - отметил Круузе.

В ответ на кризис COVID-19, энергетический кризис, а теперь и военный кризис правительство ввело поддерживающие меры на общую сумму более 300 млн евро, отметил министр. «Теперь их обязательно станет больше. Сейчас в связи с последним, военным кризисом много говорится о пакетах оборонных мер, но на уровне ЕС обеспокоены и аграрии», - отметил он, добавив, что 20–21 марта Европейская комиссия планирует представить европейским министрам сельского хозяйства кризисный пакет в размере 450 млн евро, адресованный сельскохозяйственным предприятиям, на которые повлияла война.

После открытия пакета помощи ЕС правительство Эстонии решит, требуется ли добавка к нему и какая.

Тем не менее, этой весной предприятия уже успели во многом получить свои основные поставки, так что, по словам Круузе, весенний сев и осенний урожай в целом беспокойства не вызывают. «У отдельных предпринимателей, в зависимости от договоров или цепей поставок, могут быть некоторые проблемы», - добавил он. По его словам, эффект выразится скорее в некотором росте цен на продукты питания.