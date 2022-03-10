С момента начала войны только через Нарву в Эстонию въехали 12 000 граждан России

Война в Украине привела к огромному движению на границах. Из Украины бегут люди, на чьи головы посыпались бомбы. Мир вводит беспрецедентные санкции в отношении России и Беларуси, отправляя страны за железный занавес и погружая в экономический коллапс. Серьезные и опасные для жизни и свободы ограничения вводятся и внутри стран - плюс риск мобилизации и отправки в зону боевых действий. Все это привело к тому, что из России и Беларуси бегут не только зарубежные фирмы, но и граждане этих стран — пока еще можно убежать.