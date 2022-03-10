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С момента начала войны только через Нарву в Эстонию въехали 12 000 граждан России

Ирина Каблукова
С момента начала войны только через Нарву в Эстонию въехали 12 000 граждан России
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Российский паспорт.
Российский паспорт. Фото: Sander Ilvest

Война в Украине привела к огромному движению на границах. Из Украины бегут люди, на чьи головы посыпались бомбы. Мир вводит беспрецедентные санкции в отношении России и Беларуси, отправляя страны за железный занавес и погружая в экономический коллапс. Серьезные и опасные для жизни и свободы ограничения вводятся и внутри стран - плюс риск мобилизации и отправки в зону боевых действий. Все это привело к тому, что из России и Беларуси бегут не только зарубежные фирмы, но и граждане этих стран — пока еще можно убежать.

Граничащая с Россией Эстония уже заметила активность на своей границе, хотя увеличения числа поданных ходатайств о предоставлении международной защиты еще не произошло.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Виктории Корпан, не увеличилось и количество попыток нелегального перехода границы: «Но больше стало пересечений границы со стороны РФ и больше ходатайств поступает о визах со стороны граждан России и Беларуси».

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