Россия отказалась участвовать в работе Совета Европы. Что это значит?

В заголовке сообщения использовано выражение "о ситуации в Совете Европы", и прямого указания на выход из Совета Европы в нем нет.

В нем сказано, что государства ЕС и НАТО, "злоупотребляя своим абсолютным большинством в комитете министров Совета Европы, "продолжают линию на разрушение" организации, а Россия "не намерена мириться с этими подрывными действиями" и "не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования".

"Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", - заканчивается этими словами заявление.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не смог разъяснить, имел ли российский МИД в виду выход из всех институтов Совета Европы, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). "Все-таки не моя работа - комментировать заявления МИД России, согласитесь", - сказал он.

"Но, естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов", - добавил Песков.

Российские политики тем временем призывают с этим поторопиться.

"Считаю, что прекращать работу в Совете Европы нужно незамедлительно, так же как и прекратить любые выплаты в пользу организации", - сказал РИА Новости глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Сам он еще не уверен в том, что Россия выйдет из Совета Европы, следует из его комментариев.

"Теперь мы сами наведем порядок там, где считаем нужным. Моськам просьба не путаться под ногами", - написал в телеграм-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой, которого в конце января не избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Сейчас право представительства России в Совете Европы (но не членство) приостановлено - решение об этом было принято на следующий день после начала российского вторжения в Украину.

Какова процедура

Выход из Совета Европы регламентируется статьей 7 его устава, согласно которой страна должна уведомить генерального секретаря организации, прекращение членства наступает в конце финансового года, если уведомление сделано в течение первых девяти месяцев года, пояснил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Речь о выходе России из Совета Европы пока не идет", а МИД, Клишас и Косачев разгоняют волну, после того как их полномочия в структурах ПАСЕ были приостановлено, считает правозащитник Павел Чиков.

"Для выхода из Совета Европы нужен федеральный закон о денонсации Конвенции о защите прав человека и основных свобод, - написал он в своем телеграм-канале. - После принятия его Госдумой, одобрения Советом Федерации и подписанием президентом денонсация вступает в силу".