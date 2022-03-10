"Вернусь и возьму оружие": Ребров готов защищать Украину

"Сейчас я не могу говорить о футболе, ведь все мысли – о защите нашей страны. Я очень горжусь людьми, солдатами, которые пытаются спасти нашу страну. Мы на правильной стороне, мы должны бороться за свою свободу. Да, я теперь работаю в ОАЭ, но как только сезон закончится, я вернусь домой к своим землякам. Как только смогу - приеду. Я буду сражаться. Сейчас все выходят на улицы, мы едины как народ. Мир ставит вопрос – как украинцы могут защититься? Люди выходят на улицы и будут воевать, ведь теперь все едины, и мы знаем, что должны делать. Конечно, я возьму в руки оружие. Мы выживем. Мы победим. Компромисса я не вижу, потому что нет компромисса с Путиным, он хочет лишь показать, что он оккупировал нашу страну, компромиссы ему не интересны, мы будем бороться за свой народ до конца. Сейчас мы боремся за нашу страну, мы хотим решать свою судьбу, а не позволять другим людям управлять нашей страной или указывать нам, что делать в будущем", - сказал Ребров.