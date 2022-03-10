Клиенты Swedbank могут проверить забытый PIN-код в приложении банка

Теперь PIN-код можно проверять неограниченное количество раз в приложении, но каждый раз пользователь должен идентифицировать себя с помощью подходящего устройства аутентификации (Smart-ID, Mobiil-ID, PIN-калькулятор). PIN-код будет отображаться не более 30 секунд. Если в течение этого времени клиент не успеет ввести код, процесс идентификации необходимо повторить. Крайне важно позаботиться о безопасности своих данных и обеспечить, чтобы отображаемый PIN-код был скрыт от посторонних глаз.

«Платежи карточкой стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Во время COVID-19 оплата карточками стала еще более популярной, а наличные использовались все меньше. В то же время мы видим, что люди часто заказывают новую карточку до истечения срока действия существующей, и наиболее распространенной причиной этого является не потеря карточки, а забытый PIN-код. Поэтому мы уверены, что возможность проверить PIN-код в приложении не только уменьшит количество неудобных ситуаций, когда человек не может оплатить покупку, потому что забыл PIN-код, но и будет способствовать более экономному использованию ресурсов», – объясняет руководитель сферы отдела банковских карточек для частных лиц Swedbank Каари Аасранд.

PIN-код своей карточки могут проверить как частные, так и бизнес-клиенты. В настоящее время посмотреть PIN-код можно только в приложении Swedbank, но в будущем планируется предложить эту возможность и в интернет-банке.

Изменение PIN-кода

Если действующий PIN-код неудобен для клиента, и он часто забывает его, то он может изменить его в банкомате Swedbank.

В приложении Swedbank частные и бизнес-клиенты могут легко следить за своими счетами и платежами, управлять своими карточками, в том числе блокировать и разблокировать их, заказывать замену карточки, активировать бесконтактные платежи и получать уведомления о транзакциях и других услугах.

Приложение Swedbank можно загрузить из App Store или Google Play.