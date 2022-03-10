Библиотекари Тарту отмечают что, из-за санкций в отношении России и Беларуси, в какой-то момент может наступить пауза в поступлении новых книг на русском языке, пишет Rus.ERR.
Библиотеки: проблему с поступлением книг на русском языке могут решить зарубежные издательства
Библиотеки: проблему с поступлением книг на русском языке могут решить зарубежные издательства
В Тартуской городской библиотеке примерно половину сегодняшнего фонда составляют книги на русском языке, а в библиотеке Тартуского университета их свыше полумиллиона.
"Я думаю, сейчас будет какой-то короткий период, как бы черная дыра, но он пройдет, и книги снова будут появляться", - сказала "Актуальной камере" завотделом Тартуской городской библиотеки Тамара Козырева.
Завотделом библиотеки ТУ Кристель Хаак отметила, что на какое-то время в графе заказов русских книг будет пустота. "Как долго это продлится, сейчас трудно сказать", - отметила она.