Библиотеки: проблему с поступлением книг на русском языке могут решить зарубежные издательства

В Тартуской городской библиотеке примерно половину сегодняшнего фонда составляют книги на русском языке, а в библиотеке Тартуского университета их свыше полумиллиона.

"Я думаю, сейчас будет какой-то короткий период, как бы черная дыра, но он пройдет, и книги снова будут появляться", - сказала "Актуальной камере" завотделом Тартуской городской библиотеки Тамара Козырева.