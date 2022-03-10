Россия готовит ответные санкции ‎недружественным государствам: среди них и Эстония

Торговое представительство России в Финляндии сообщило, что Министерство промышленности и торговли РФ предложило ввести до конца этого года запрет на экспорт древесины и ряда изделий из нее. Запрет коснется вошедших в перечень недружественных государств, включая США и страны Европейского союза.