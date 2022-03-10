Россия готовит ответные санкции ‎недружественным государствам: среди них и Эстония

Торговое представительство России в Финляндии сообщило, что Министерство промышленности и торговли РФ предложило ввести до конца этого года запрет на экспорт древесины и ряда изделий из нее. Запрет коснется вошедших в перечень недружественных государств, включая США и страны Европейского союза.
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Торговое представительство РФ заявляет, подобный шаг позволит гарантировано обеспечить потребности внутреннего рынка в доступном сырье, а также стимулировать дальнейшее увеличение глубины переработки древесины внутри страны.
В сообщении говорится, что попавшие под запрет балансы березовые, которые служат основным сырьем для производства бумаги, и топливная щепа являются критически важными товарами для Евросоюза.
В общей сложности в перечне товаров, на которые распространяется запрет на вывоз, более 200 позиций. Среди них технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура, передает Yle.