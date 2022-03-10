Чт, 10.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

«Ювентус» проявляет интерес сразу к четырем игрокам «Челси»

rus.postimees.ee
«Ювентус» проявляет интерес сразу к четырем игрокам «Челси»
Facebook LinkedIn OK Twitter
Роман Абрамович.
Роман Абрамович. Фото: MATT DUNHAM/AP

Отмечается, что интерес итальянского клуба вызван санкциями, которые правительство Великобритании наложило на клуб Романа Абрамовича, сообщает Sport24. Абрамовича внесли в санкционный список, после чего клубу запретили приобретать новых игроков и продлевать действующие контракты.

Представители «Ювентуса» населились на Жоржиньо, Хакима Зиеша, Кристиана Пулишича и Антонио Рюдигера. Жоржиньо является главной трансферной целью туринцев, а Зиеш и Пулишич являются альтернативой Николо Дзаньоло.

Стоит отметить, что никому из них не будет позволено покинуть «Челси» до истечения контракта, пока действуют санкции.

Ключевые слова
Наверх