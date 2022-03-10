Отмечается, что интерес итальянского клуба вызван санкциями, которые правительство Великобритании наложило на клуб Романа Абрамовича, сообщает Sport24. Абрамовича внесли в санкционный список, после чего клубу запретили приобретать новых игроков и продлевать действующие контракты.
«Ювентус» проявляет интерес сразу к четырем игрокам «Челси»
«Ювентус» проявляет интерес сразу к четырем игрокам «Челси»
Представители «Ювентуса» населились на Жоржиньо, Хакима Зиеша, Кристиана Пулишича и Антонио Рюдигера. Жоржиньо является главной трансферной целью туринцев, а Зиеш и Пулишич являются альтернативой Николо Дзаньоло.
Стоит отметить, что никому из них не будет позволено покинуть «Челси» до истечения контракта, пока действуют санкции.