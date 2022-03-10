В Украине осталось 48 граждан Эстонии

Министерство иностранных дел оперативно информирует людей о возможностях выезда посредством сообщений, писем или звонков. Мы просим всех граждан Эстонии, которые находятся в Украине и хотят уехать, уведомить об этом министерство иностранных дел и по возможности постоянно следить за своей электронной почтой и входящими звонками. Поскольку ситуация и возможности покинуть страну появляются и меняются очень быстро, мы не можем давать информацию заранее.

Граждан Эстонии, находящихся в Украине, просим как можно скорее покинуть страну и вернуться в Эстонию. В связи с военными действиями России рекомендуем полностью избегать поездок в Украину. Если кто-то все же решил поехать в Украину, то возможности помощи министерства иностранных дел ограничены.