Полиция сегодня просила помощи в поиске 15-летней Кармен, которая 8 марта вечером ушла из дома в поселке Юуру в волости Рапла. Вечером полиция сообщила, что Кармен найдена, с ней все в порядке.
15-летняя Кармен найдена
15-летняя Кармен найдена
Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавое телосложение, темные волосы до плеч. На ней была красная парка Columbia, черные джинсы и бежевые сапоги. С собой у девушки был черный рюкзак Nike.
Полиция вместе с близкими активно занимается поиском Кармен. Всех, кто видел ее, или располагает информацией о ее возможном местонахождении, просят звонить по номеру 112.