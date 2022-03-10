Пт, 11.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

15-летняя Кармен найдена

rus.postimees.ee
15-летняя Кармен найдена
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments 1
Politseiauto. Foto on illustratiivne.
Politseiauto. Foto on illustratiivne. Фото: Arved Breidaks

Полиция сегодня просила помощи в поиске 15-летней Кармен, которая 8 марта вечером ушла из дома в поселке Юуру в волости Рапла. Вечером полиция сообщила, что Кармен найдена, с ней все в порядке.

Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавое телосложение, темные волосы до плеч. На ней была красная парка Columbia, черные джинсы и бежевые сапоги. С собой у девушки был черный рюкзак Nike.

Полиция вместе с близкими активно занимается поиском Кармен. Всех, кто видел ее, или располагает информацией о ее возможном местонахождении, просят звонить по номеру 112.

Ключевые слова
Наверх