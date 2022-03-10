Полиция просит помощи в поиске 15-летней Кармен, которая 8 марта вечером ушла из дома в поселке Юуру в волости Рапла.
Внимание, розыск! Пропала 15-летняя Кармен
Внимание, розыск! Пропала 15-летняя Кармен
По имеющимся данным, 8 марта вечером в Юуру девушка должна была сесть на автобус, чтобы отправиться в Пярнумаа. Уходя из дома, Кармен взяла с собой мобильный телефон, который отключен. Также она не общалась со своими близкими в социальных сетях. Подобным образом ранее Кармен не уходила из дома.
Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавое телосложение, темные волосы до плеч. На ней была красная парка Columbia, черные джинсы и бежевые сапоги. С собой у девушки был черный рюкзак Nike.
Полиция вместе с близкими активно занимается поиском Кармен. Всех, кто видел ее, или располагает информацией о ее возможном местонахождении, просят звонить по номеру 112.