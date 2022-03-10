Внимание, розыск! Пропала 15-летняя Кармен

По имеющимся данным, 8 марта вечером в Юуру девушка должна была сесть на автобус, чтобы отправиться в Пярнумаа. Уходя из дома, Кармен взяла с собой мобильный телефон, который отключен. Также она не общалась со своими близкими в социальных сетях. Подобным образом ранее Кармен не уходила из дома.