МНЕНИЕ ⟩ Мартин Эхала: империя зла восстает из пепла

Если в первые дни войны казалось, что весь мир придет на помощь Украине и даст отпор российской агрессии, то теперь стало ясно, что это была лишь эмоциональная реакция. Самый наглядный пример малодушия НАТО — это фарс с истребителями МИГ-29, которые ни одна страна НАТО, даже США, не осмеливается передать Украине.

Помимо трусости, это также показывает миру различия между странами НАТО - решение не ищут тайно, а заставляют отказываться от пожертвований, публично указывая пальцем. Чтобы Путин еще мог понять, что НАТО тут ни при чем.

Как будто сообщение было еще недостаточно ясным, канцлер Германии Олаф Шольц добавил, что решение украинской войны может быть только дипломатическим, после чего Владимир Зелекский подтвердил, что если НАТО не готов принять Украину в свои ряды, Украине следует оставаться нейтральной в военном отношении.

Если так, Путин достиг бы своих стратегических целей, а война с тяжелыми человеческими жертвами превратилась бы за счет этого в героическую войну возрождения Российской империи. Русский человек смог бы возгордиться своим героическим лидером, который не встал на колени перед США, а решил бороться за исторические права и достоинство своего народа. И сразу бы оправдались все потери России в войне. Слава павшим героям!

Изматывающие сейчас Россию санкции были бы преодолены с помощью Китая, и это укрепило бы союзнические отношения между двумя великими державами вплоть до окончательной победы нового мирового порядка. Что при капитуляции Украины случилось бы гораздо раньше, чем мы опасаемся сейчас. Потому что свободный мир был бы уже морально побежден и понимал бы это и сам.

Страны Балтии в этом плане - следующие или почти следующие. Схема та же. Войска мобилизуются у границы, звучит требование вывода войск НАТО. НАТО обещает защищать каждый фут земли своих членов. Путин атакует и угрожает ядерным оружием, если кто-то из членов НАТО намерен открыть второй фронт. Никто второй фронт не открывает. Страны НАТО ведут конвенциональную войну в Прибалтике до победы России и Белоруссии. Точка.

Русский народ ликует. Тайвань сдается Китаю сам, чтобы не допустить сравнивания с землей, как это произошло со странами Балтии. Или наоборот - и Тайвань становится первым. Разницы нет.