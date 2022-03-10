Галерея ⟩ Postimees в Украине: тысячи людей в день бегут из Ирпеня, где ведутся ожесточенные бои

Каждый день из Ирпеня убегают 3000-5000 человек. Всем им приходится пересекать реку Ирпень по временному мостику, поскольку более недели назад мост был разрушен мощной ракетой, выпущенной российской армией.

«Это постоянный поток из людей. Много инвалидов, еле передвигающихся пожилых людей, детей, — рассказал фотограф Postimees, посетивший сегодня мост, Дмитрий Котюх. - По-прежнему вокруг слышны постоянные бомбежки, но, к счастью, это вдали от моста».

Фото: Dmitri Kotjuh

Фото: Dmitri Kotjuh

Если в первый день эвакуации выпущенная русской армией мина убила у моста четырех человек (мать с двумя детьми и помогавшего им добровольца), то позднее беженцев уже не бомбили.

Это постоянный поток из людей. Много инвалидов, еле передвигающихся пожилых людей, детей

Добровольцы на своих машинах вывозят за город инвалидов, стариков и детей и помогают переправиться через реку. На другом берегу реки их уже ждут реанимобили, которые на месте оказываю помощь людям, которые из последних сил пересекают реку.

Фото: Dmitri Kotjuh

Бойцы территориальной обороны выборочно проверяют документы беженцев, чтобы выявить возможных российских диверсантов, пытающихся проникнуть в Киев.