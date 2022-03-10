Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни от кого закрываться и готова работать с теми иностранными партнерами, кто этого хочет, передает "Интерфакс".
Путин заявил, что Россия ни от кого не собирается закрываться
"Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими иностранными партнерами, которые этого хотят", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в четверг.
Глава государства потребовал защиты прав тех иностранных инвесторов, которые не собираются покидать Россию. "Права тех наших иностранных инвесторов и коллег, которые остаются и работают в России, должны быть надежно защищены. Я прошу правительство не упускать это из виду", - отметил Путин.
По его словам, по-другому следует относиться к тем компаниям, которые решили закрыть свою деятельность в России. "Те, кто собирается закрывать свои производства, здесь нужно действовать решительно, и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных российских поставщиков комплектующих материалов. Нужно, как и предложил глава правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет", - подчеркнул президент РФ.
По его словам, "инструментов легальных, рыночных достаточно, никакого произвола нет необходимости допускать".