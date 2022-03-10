Путин заявил, что Россия ни от кого не собирается закрываться

"Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими иностранными партнерами, которые этого хотят", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в четверг.

Глава государства потребовал защиты прав тех иностранных инвесторов, которые не собираются покидать Россию. "Права тех наших иностранных инвесторов и коллег, которые остаются и работают в России, должны быть надежно защищены. Я прошу правительство не упускать это из виду", - отметил Путин.

По его словам, по-другому следует относиться к тем компаниям, которые решили закрыть свою деятельность в России. "Те, кто собирается закрывать свои производства, здесь нужно действовать решительно, и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных российских поставщиков комплектующих материалов. Нужно, как и предложил глава правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет", - подчеркнул президент РФ.