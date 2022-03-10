Осторожнее с электроникой: эстонские таможенники начали активно проверять тех, кто выезжает из страны

- Список товаров, которые запрещено ввозить в Эстонию из России, в связи с новыми санкциями, изменился?

- Что касается ввоза в Эстонию, то частное лицо многие санкционные предметы, например, какого-то военного или двойного назначения, ввозить, по всей видимости, не будет.

Что касается экспорта, вывоза из Эстонии в Россию, то тут ограничений намного больше. Это, например, многие электронные приспособления. В том числе вещи, которые могут использоваться и в гражданском, и в военном обороте. Например, оборудование для ночного видения, многие рации и так далее, и так далее…