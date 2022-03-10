Осторожнее с электроникой: эстонские таможенники начали активно проверять тех, кто выезжает из страны

После начала войны в Украине на Россию и Беларусь было наложено множество различных санкций. Но на то, что можно, а что нельзя ввозить в Эстонию из России частным лицам эти санкции повлияли мало. Однако, теперь некоторые предметы, наоборот, нельзя вывозить из Эстонии в Россию. Об этом в интервью Rus.Postimees рассказал руководитель Таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрик Хелдна.
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- Список товаров, которые запрещено ввозить в Эстонию из России, в связи с новыми санкциями, изменился?
- Что касается ввоза в Эстонию, то частное лицо многие санкционные предметы, например, какого-то военного или двойного назначения, ввозить, по всей видимости, не будет.
Что касается экспорта, вывоза из Эстонии в Россию, то тут ограничений намного больше. Это, например, многие электронные приспособления. В том числе вещи, которые могут использоваться и в гражданском, и в военном обороте. Например, оборудование для ночного видения, многие рации и так далее, и так далее…
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