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Осторожнее с электроникой: эстонские таможенники начали активно проверять тех, кто выезжает из страны

Николай Андреев
Осторожнее с электроникой: эстонские таможенники начали активно проверять тех, кто выезжает из страны
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Ээрик Хелдна
Ээрик Хелдна Фото: Maksu- ja tolliamet

После начала войны в Украине на Россию и Беларусь было наложено множество различных санкций. Но на то, что можно, а что нельзя ввозить в Эстонию из России частным лицам эти санкции повлияли мало. Однако, теперь некоторые предметы, наоборот, нельзя вывозить из Эстонии в Россию. Об этом в интервью Rus.Postimees рассказал руководитель Таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрик Хелдна.

- Список товаров, которые запрещено ввозить в Эстонию из России, в связи с новыми санкциями, изменился?

- Что касается ввоза в Эстонию, то частное лицо многие санкционные предметы, например, какого-то военного или двойного назначения, ввозить, по всей видимости, не будет.

Что касается экспорта, вывоза из Эстонии в Россию, то тут ограничений намного больше. Это, например, многие электронные приспособления. В том числе вещи, которые могут использоваться и в гражданском, и в военном обороте. Например, оборудование для ночного видения, многие рации и так далее, и так далее…

Если таможня сомневается в каких-то электронных компонентах, то они могут быть на границе задержаны, и через отдельную комиссию будет проверяться, можно их вывозить или нет. Потому что санкции все-таки направлены в первую очередь на то, чтобы помешать России откуда-то из стран Евросоюза получить электронные, механические, радиокомпоненты, которые могут быть использованы в военной сфере. И этот список с каждым днем только удлиняется.

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