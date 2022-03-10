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В Версале проходит встреча глав государств и правительств стран-членов Европейского союза

rus.postimees.ee
В Версале проходит встреча глав государств и правительств стран-членов Европейского союза
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Mihkel Maripuu

Сегодня и завтра премьер-министр Кая Каллас принимает участие в неофициальной встрече глав государств и правительств стран-членов Европейского союза во французском Версале, организованной для обсуждения военной агрессии России против Украины, вопросов безопасности и укрепления обороноспособности.

Сегодня вечером главы государств и правительств стран-членов Европейского союза проанализируют развитие событий в Украине и обсудят следующие шаги сообщества, в том числе дополнительные санкции, предоставление Украине перспективы вступления в ЕС, поддержку украинского государства и беженцев и повышение уровня обороноспособности.

Завтра, 11 марта, состоится обсуждение возможностей укрепления экономики Европейского союза путем сокращения сырьевой и энергетической зависимости ЕС и диверсификации цепей поставок. Главы государств и правительств также обсудят потенциал зеленого и цифрового перехода в контексте создания новой модели роста.

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