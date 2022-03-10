В Версале проходит встреча глав государств и правительств стран-членов Европейского союза

Сегодня вечером главы государств и правительств стран-членов Европейского союза проанализируют развитие событий в Украине и обсудят следующие шаги сообщества, в том числе дополнительные санкции, предоставление Украине перспективы вступления в ЕС, поддержку украинского государства и беженцев и повышение уровня обороноспособности.