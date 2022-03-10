Министерства предлагают упростить гражданам Украины условия работы в Эстонии

Министерство внутренних дел и Министерство экономики и коммуникаций планируют ввести исключения для прибывающих в Эстонию беженцев от войны из Украины для того, чтобы обеспечить им возможность краткосрочного трудоустройства и оплаты труда, а также чтобы позволить гражданам Украины, находившимся в Эстонии до 24 февраля — дня начала агрессии России против Украины — остаться в Эстонии, даже если срок их временного разрешения на работу заканчивается.