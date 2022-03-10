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Министерства предлагают упростить гражданам Украины условия работы в Эстонии

rus.postimees.ee
Министерства предлагают упростить гражданам Украины условия работы в Эстонии
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Флаг Украины.
Флаг Украины. Фото: Madis Veltman

Министерство внутренних дел и Министерство экономики и коммуникаций планируют ввести исключения для прибывающих в Эстонию беженцев от войны из Украины для того, чтобы обеспечить им возможность краткосрочного трудоустройства и оплаты труда, а также чтобы позволить гражданам Украины, находившимся в Эстонии до 24 февраля — дня начала агрессии России против Украины — остаться в Эстонии, даже если срок их временного разрешения на работу заканчивается.

Оба министерства в четверг представили конституционной комиссии Рийгикогу пакет соответствующих законодательных поправок.

Об этом BNS сообщила пресс-служба МВД, отметив, что министерства предлагают ввести исключения для беженцев от войны из Украины в условия работы в Эстонии и оплаты труда, а также сохранить возможности работать в Эстонии тем гражданам Украины, у которых истекает срок разрешения на работу.

В Закон об иностранцах также предлагается внести изменения, позволяющие в более длительной перспективе создать благоприятные условия для приезда в Эстонию талантливых людей из Украины, а также привлекать инвестиции, обращая при этом должное внимание на профилактику и пресечение случаев злоупотребления льготными условиями иммиграции.

Проект поправок к законам об иностранцах, о высшем образовании и об учебных пособиях и кредитах будет рассмотрен в Рийгикогу под руководством конституционной комиссии.

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