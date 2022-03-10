Автобусные компании: вряд ли удастся сохранить прежние тарифы

«Глядя на нынешний рост цен на топливо, маловероятно, что мы сможем продолжать с теми же ценами, поскольку цена на топливо составляет 40% наших компонентов затрат», — сказал бизнес-директор Lux Express в Эстонии Ингмар Роос. Он обещает дождаться результатов этой недели и на следующей неделе решить, что делать.

Роос возлагает большие надежды на то, что рост цен на топливо повысит конкурентоспособность автобусного транспорта по сравнению с легковым и пересадит пассажиров легковых автомобилей на автобусы.

«На этой неделе на таллиннском автовокзале уже можно увидеть гораздо больше люде», — отметил Роос. — Мы считаем, что это возможность для автобусных компаний вернуть людей в автобусы, потому что корона отступает, а цены на топливо бьют по кошельку. Мы не хотим создавать ценовой шок, который оттолкнет людей от нас».

Судоходные компании Tallink и Viking Line объявили сегодня, что добавят топливо к цене билетов. Автобусное предприятие не считает такое решение возможным.

«Компонент топливного сбора в цене билета на автобус был бы очень запутанным решением для потребителя, — сказал Роос. — Этим судоходные компании хотят показать, что не они поднимают цену, а продавцы топлива».

Министерство не обещает больше денег

Министерство экономики и коммуникаций не планирует изменять ценовое регулирование для автобусных перевозчиков, а Транспортный департамент также не планирует повышать цены на билеты, если центры общественного транспорта не будут ходатайствовать об этом, сказал советник министерства по коммуникации Таави Аудо.

«Автобусным перевозчикам возмещается стоимость километра маршрута на основании договоров оказания общественных услуг, изменение которых индексируется на основе индекса цен на общественный транспорт, а в некоторых договорах также на основе индекса потребительских цен, — сказал Аудо. — Это означает, что в случае увеличения стоимости транспорта в результате индексации при необходимости будет рассмотрен вопрос о выплате дополнительной поддержки из государственного бюджета».