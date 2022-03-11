Афера по-сааремааски: эстонский мошенник выдавал себя за зятя миллиардера

Марека и Пеэтера свел между собой их общий знакомый, который летом организует теннисные лагеря на острове Муху. Пеэтеру сразу бросились в глаза знаменитые Фейсбук-друзья Марека, среди которых были Урмас Сыырумаа, Ханс Х. Луйк, Индрек Нейвельт, Свен Миксер, Тыну Кальюсте, Ээрик-Нийлес Кросс и многие другие.

Марек утверждал, что является зятем известного шведского миллиардера Фредрика Лундберга, которого журнал Forbes ставит на 391-е место в списке самых богатых людей мира: его состояние оценивается в 6,5 миллиардов долларов. Эстонец, который якобы женат на внебрачной дочери Лундберга, создал видимость своего знакомства с сильными мира сего в Эстонии, и на этот крючок ловил своих жертв.