Марек Стелл живет в Лейcи на острове Сааремаа, но якобы уже много лет выдает себя за одного из самых богатых людей Швеции. К сожалению, многие жители Эстонии поверили его байкам и отдали ему свои деньги, рассказывает программа Kuuuurija.
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Афера по-сааремааски: эстонский мошенник выдавал себя за зятя миллиардера
Афера по-сааремааски: эстонский мошенник выдавал себя за зятя миллиардера
Марека и Пеэтера свел между собой их общий знакомый, который летом организует теннисные лагеря на острове Муху. Пеэтеру сразу бросились в глаза знаменитые Фейсбук-друзья Марека, среди которых были Урмас Сыырумаа, Ханс Х. Луйк, Индрек Нейвельт, Свен Миксер, Тыну Кальюсте, Ээрик-Нийлес Кросс и многие другие.