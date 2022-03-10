"Главное ощущение от этой войны - хаос". Рассказ российского журналиста о командировке в Украину

Было принято решение во Львове снимать беженцев и работать с гуманитарной катастрофой, которая просто потрясла весь запад Украины. Потому что Львов, Ивано-Франковск и другие города и западные области стали прибежищем для миллионов беженцев из центральных и восточных частей страны, охваченной войной…

Дорога из Киева до Львова заняла у нас 14 часов при обычных семи часах - большую часть из этого мы стояли в пробках, пытаясь выбраться из Киева...

Прямо перед нами взорвали мост на житомирской трассе - нас пустили в объезд. Мы стояли три часа в огромной пробке, продвинулись на полтора километра за это время и с замиранием сердца наблюдали за воздушной дуэлью двух самолетов прямо над нами буквально в нескольких километрах. И мы понимали, что в любой момент один из самолетов может упасть прямо на очередь из машин, стоящих на дороге…

Мы приняли рискованное решение уходить еще восточнее - на дорогу на Васильков. Васильков - это второй аэропорт рядом с Киевом, за который тоже именно в тот момент шли бои. И дорога проходила прямо перед аэропортом, то есть аэропорт напрямую прилегает к шоссе… Нам повезло - в этот момент было затишье, мы смогли спокойно проскочить опасный участок дороги в несколько десятков километров.

И после этого спокойно и уже расслабленно ехали в сторону Львова - несмотря на огромное количество блокпостов, несмотря на то, что чем западнее, тем больше каждое село превращалось в оборонительный пункт. Потому что каждый съезд дороги перекрывается баррикадами, и каждый въезд в село превращается в опорный пункт…

Беженцы во Львове

Оказавшись во Львове, я трижды за двое суток попал под проверку Службы безопасности Украины из за моего паспорта. Первый раз к нам в квартиру влетели люди с оружием, поставили меня лицом к стене и долго разбирались, кто я такой. Потом, услышав мои доводы и мою историю, все-таки сменили гнев на милость и перестали тыкать меня оружием. Убедились, что я действительно журналист…

Я жил вместе с парой беженцев из Киева. Они художники и не понимают, что им делать, потому что парня не выпускают из страны - он призывного возраста. Оля, его девушка, не хочет уезжать без него, но ей страшно находиться в Украине. А еще и страшнее за родителей, которые находятся в Киеве…