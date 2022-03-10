Городское собрание утвердило соглашение об изменении административных договоров таллиннских школ

В 2006 году предприятию Vivatex Holding OÜ на основании административных договоров было передано обслуживание Пельгулиннаской гимназии, 32-ой средней школы, Каламаяской основной школы, Кристийнеской гимназии и Лаагнаской гимназии, и данные договоры действуют до ноября 2036 года.

Председатель городского собрания Евгений Осиновский отметил, что обусловленные заключенными 15 лет назад договорами расходы были необоснованно высокими для налогоплательщика. «Я очень рад, что Таллинн смог достигнуть с частным сектором договоренности, позволяющей значительно уменьшить нагрузку на городской бюджет. Я надеюсь, что в отношении договоров остальных школ нам также удастся достигнуть разумного соглашения», – добавил председатель городского собрания.

В результате изменений обязательства арендодателя, то есть фирмы Vivatex Holding OÜ, по обеспечению содержания в порядке и управлению школьными зданиями и строениями не изменятся. Управление школами и их содержание в порядке продолжится на изначальных условиях. Кроме того, партнер будет отвечать и за последовательное выполнение текущего ремонта. В течение 8-летнего периода арендодатель будет обязан обеспечивать для школ работы по текущему ремонту и обновлению, позволяющие поддерживать удобство их использования. Кроме того, предусматриваются и ежегодные ремонтные работы, о которых стороны будут ежегодно договариваться к 31 октября предшествующего ремонту года. Таким образом партнерство между частным и государственным сектором позволит обеспечить плановое обслуживание школ на значительно более выгодных условиях по сравнению с предыдущими.

После прекращения договора аренды право владения находящимися на объектах недвижимости зданиями и строениями останется у Таллинна.