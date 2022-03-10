Патрульный полицейский: идет геноцид нашего населения

По словам сотрудницы полиции, российские войска стреляют по окраинным районам Харькова. Горожане в бомбоубежищах. Полицейские в сотрудничестве с добровольцами развозят людям еду.

«У нас уничтожены гражданские объекты: больницы, школы, жилые дома», — подтвердила командир полиции, добавив, что не понимает, почему так бесчеловечно выбираются цели. «Идет геноцид нашего населения», — сказала она.