Зеленский о помощи Западу: "Нуждаемся в большем, поскольку варварство РФ не останавливается"

Так, отвечая на вопрос о том, вовремя ли поступает военная поддержка от партнеров, в частности, США и Германии, Зеленский отметил: "Это хороший вопрос. Но его надо немного расширить. Еще месяцы назад, когда вторжения не было, все видели, что вторжение возможно. Войска стояли на нашей границе. И я говорил: примените против России такие санкции, чтобы у них и мысли не было нападать. Этого не сделали. Я говорил: дайте Украине такую поддержку, чтобы мы знали, что наша безопасность гарантирована. Этого тоже не сделали".