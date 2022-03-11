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ОБЗОР ⟩ Власти России арестовали тысячи участников маршей мира

Карлос Клейманн
Власти России арестовали тысячи участников маршей мира
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Задержания 6 марта в Москве.
Задержания 6 марта в Москве. Фото: ANTON KARLINER/SIPA

Российское вторжение в Украину вынудило тысячи людей выйти на улицы российских городов в знак протеста против войны. Вчера в ходе этих маршей мира было арестовано около 14 000 протестующих. Поступали также сообщения о высоких штрафах и применении полицейского насилия для подавления мирных протестов, пишет Postimees.

Одна из крупнейших на сегодняшний день демонстраций прошла в воскресенье, когда люди вышли на улицы около 60 городов. За один день было арестовано почти 5000 мирных демонстрантов.

По сообщениям в соцсетях создается впечатление, что для полиции было достаточно, если демонстрант носит символику в цветах украинского флага и кричит «Нет войне!» или снимает задержание других граждан. В некоторых случаях в полицейский автобус затаскивали даже случайных прохожих.

За нарушение нового закона оштрафован, например, гражданин из Красноярска, написавший «Нет войне!»... на снегу. Штраф за это деяние, как сообщает ОВД-Инфо, составил 30 000 рублей.

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