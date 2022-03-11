ОБЗОР ⟩ Власти России арестовали тысячи участников маршей мира

Одна из крупнейших на сегодняшний день демонстраций прошла в воскресенье, когда люди вышли на улицы около 60 городов. За один день было арестовано почти 5000 мирных демонстрантов.

По сообщениям в соцсетях создается впечатление, что для полиции было достаточно, если демонстрант носит символику в цветах украинского флага и кричит «Нет войне!» или снимает задержание других граждан. В некоторых случаях в полицейский автобус затаскивали даже случайных прохожих.