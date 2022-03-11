Русские хоккеисты пытаются получить убежище в США и Канаде

Некоторые российские хоккеисты, выступающие в НХЛ, связались с иммиграционными юристами для обсуждения вопросов, связанных с процедурой подачи заявления на убежище или вид на жительство в США и Канаде. Об этом сообщает sport24 со ссылкой на TSN.