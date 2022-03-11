Некоторые российские хоккеисты, выступающие в НХЛ, связались с иммиграционными юристами для обсуждения вопросов, связанных с процедурой подачи заявления на убежище или вид на жительство в США и Канаде. Об этом сообщает sport24 со ссылкой на TSN.
Русские хоккеисты пытаются получить убежище в США и Канаде
Русские хоккеисты пытаются получить убежище в США и Канаде
Игроки, агенты и клубы обеспокоены тем, что правительства США и Канады могут замедлить или прекратить выдачу новых разрешений на работу и туристических виз гражданам России. Опасения вызывают санкции из-за политической ситуации на Украине.
Имена российских хоккеистов, обратившихся к иммиграционным юристам, не разглашаются.