Паэт: фантазии России о биологическом оружии в Украине могут быть очень плохим знаком

- Думаю, на Западе очень многие люди вообще не понимают, что происходит. Ну, они, конечно, понимают, что идет война, но причины, которыми она объясняется, не выглядят для них адекватными. И уровень доверия Запада к России сейчас нулевой, или, быть может, даже отрицательный. Ничему из того, что говорится сейчас российскими политиками, никто не верит. Но самое опасное в этой ситуации состоит в том, что эти разговоры о биологическом оружии могут быть частью той же тактики, которую Россия применила в 2015 году в Сирии, когда российские представители начали говорить, что сторона противника собирается использовать химическое оружие. Через несколько дней химическое оружие действительно было использовано, но режимом Асада, союзником России. Так что если сейчас российская сторона говорит о том, что в Украине у кого-то есть планы применения биологического или химического оружия, то, к сожалению, это может быть сигналом того, что сама Россия готова его применить, но обвинив в этом, разумеется, Украину.

- Эммануэль Макрон заявил вчера вечером, что, увы, не видит возможности прекращения войны в Украине в ближайшее время. При этом он отметил, что будет все равно оставаться на связи с Путиным и убеждать его прекратить огонь. В этой персональной дипломатии, которой занимается Макрон, созваниваясь с Путиным, есть практический смысл? Удается ли ему оказывать на Путина хоть какое-то сдерживающее влияние?

- Думаю, никакого влияния Макрон на Путина не оказывает; скорее, это просто канал, через который можно обмениваться какой-то информацией. Сразу после того, как началась война, Украина, вне всякого сомнения, использовала Макрона как почтальона. Но пока со стороны России нет собственнной воли изменить что-то в своей повестке или в своих требованиях, я не вижу вариантов, чтобы разговорами с Путиным можно было что-то изменить.

- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге для журналистов на этой неделе ответил на вопрос о «миллионной безработице» из-за ухода иностранных компаний из России. Песков сказал, что стоит надеяться, что работу потеряют в России все-таки не миллионы и что правительство наверняка скоро объявит меры по смягчению ситуации. В действительности же население России очень сильно, как принято говорить, закредитовано и массовая потеря работы людьми повлечет за собой социальную катастрофу очень крупного масштаба. Может ли, пусть не удушение гражданских свобод, а буквальная нищета вывести россиян на улицу и заставить начать активно протестовать против действий властей, пусть даже репрессии обещают в ближайшие месяцы быть еще более жесткими?

- Это зависит от того, будeт ли это чувство гнева сильнее чувства страха. Но еще важнее оказывается то, кого люди сочтут виновником своих бед: режим Путина или Запад, который ввел санкции. Последние соцопросы, пусть им и не всегда можно доверять, показывают, что поддержка Путина у населения сейчас превышает показатель в 60 процентов. Много будет зависеть и от эффективности пропаганды, от того, насколько ей удастся выставить виновником плохого экономического положения именно Запад. В Советском Союзе это работало 70 лет, причем без революций, без демонстраций. Люди были бедными, жили в страхе, но все это продлилось 70 лет.