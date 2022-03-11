В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Европарламента Урмас Паэт ответил на вопросы, связанные с объемами поставок военной техники Украине, с утверждениями России о разработке на территории Украины биологического оружия и с другими темами.
Паэт: фантазии России о биологическом оружии в Украине могут быть очень плохим знаком
- Президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что Украина получает военную поддержку, но в недостаточном объеме. По словам Зеленского, российские войска убивают даже беженцев, их ракеты бьют по жилым домам, по университетам, по церквям. Как сказал Зеленский, это варварство, и чтобы его остановить, Украине нужно больше оружия, чем ей поставляют. Сумеет ли западное сообщество в ближайшее время удовлетворить запросы Украины в части оружейной и военной поддержки, или всё по-прежнему будет больше сосредоточено на санкционном давлении на Россию?
- Я думаю, что на уровне поставок военной техники оказание помощи активно продолжится. Западные страны чувствуют сейчас себя не слишком удобно, потому что от Украины есть запрос на закрытие воздушного пространства, но НАТО не готово пойти на такой шаг. Поэтому Запад ищет для себя своего рода точку баланса, и пока она находится в том месте, что Украина может рассчитывать на получение все большего и большего количества военной техники.
- На вчерашних переговорах глав МИДов Украины и России в Анталье, как и можно было ожидать, о прекращении огня стороны не договорились. Дмитрий Кулеба заявил по результатам переговоров с Сергеем Лавровым, что Киев не может остановить войну, если у страны-агрессора нет желания это сделать. Кулеба подтвердил, что Украина не сдалась, не сдается и не сдастся, и добавил, что Украина готова к дипломатическим решениям, но пока их нет, будет защищаться от агрессора военными средствами. Что должно произойти, чтобы и Россия стала готова к дипломатическим решениям? У России должны совсем плохо пойти дела на фронте?
- Я думаю, есть только две возможности для этого. Первая — это если война станет развиваться так, что Россия понесет огромный ущерб, столкнется с огромными проблемами - тогда у России может серьезно измениться позиция на переговорах. Вторая возможность касается того, что все же что-то случится и в России, если давление со стороны общества или внутри режима станет для Путина в какой-то момент очень сильным, и в этом случае Россия может начать вести себя на переговорах с Украиной совсем по-другому.
- Глава МИДа России Сергей Лавров заявил вчера, что Россия не собирается нападать на другие страны, и тут же добавил, что Россия и на Украину не нападала, а лишь вмешалась в ситуацию, которая создает прямые угрозы безопасности России. О том, какие это были угрозы, рассказало вчера уже Министерство обороны РФ. Ранее российские власти утверждали, что в Украине тайно делали ядерную бомбу, теперь появились сообщения, что США и страны НАТО разрабатывали в Украине программы по распространению с помощью перелетных птиц смертельных болезней, причем среди людей определенных национальностей. Это звучит смешно, но с другой стороны тревожно, потому что ситуация выглядит так, будто цивилизации и свободному миру противостоит даже не тоталитарная диктатура, а просто сумасшедшие люди. Насколько тяжело Западу сейчас понимать логику и мотивации Москвы?
- Думаю, на Западе очень многие люди вообще не понимают, что происходит. Ну, они, конечно, понимают, что идет война, но причины, которыми она объясняется, не выглядят для них адекватными. И уровень доверия Запада к России сейчас нулевой, или, быть может, даже отрицательный. Ничему из того, что говорится сейчас российскими политиками, никто не верит. Но самое опасное в этой ситуации состоит в том, что эти разговоры о биологическом оружии могут быть частью той же тактики, которую Россия применила в 2015 году в Сирии, когда российские представители начали говорить, что сторона противника собирается использовать химическое оружие. Через несколько дней химическое оружие действительно было использовано, но режимом Асада, союзником России. Так что если сейчас российская сторона говорит о том, что в Украине у кого-то есть планы применения биологического или химического оружия, то, к сожалению, это может быть сигналом того, что сама Россия готова его применить, но обвинив в этом, разумеется, Украину.
- Эммануэль Макрон заявил вчера вечером, что, увы, не видит возможности прекращения войны в Украине в ближайшее время. При этом он отметил, что будет все равно оставаться на связи с Путиным и убеждать его прекратить огонь. В этой персональной дипломатии, которой занимается Макрон, созваниваясь с Путиным, есть практический смысл? Удается ли ему оказывать на Путина хоть какое-то сдерживающее влияние?
- Думаю, никакого влияния Макрон на Путина не оказывает; скорее, это просто канал, через который можно обмениваться какой-то информацией. Сразу после того, как началась война, Украина, вне всякого сомнения, использовала Макрона как почтальона. Но пока со стороны России нет собственнной воли изменить что-то в своей повестке или в своих требованиях, я не вижу вариантов, чтобы разговорами с Путиным можно было что-то изменить.
- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге для журналистов на этой неделе ответил на вопрос о «миллионной безработице» из-за ухода иностранных компаний из России. Песков сказал, что стоит надеяться, что работу потеряют в России все-таки не миллионы и что правительство наверняка скоро объявит меры по смягчению ситуации. В действительности же население России очень сильно, как принято говорить, закредитовано и массовая потеря работы людьми повлечет за собой социальную катастрофу очень крупного масштаба. Может ли, пусть не удушение гражданских свобод, а буквальная нищета вывести россиян на улицу и заставить начать активно протестовать против действий властей, пусть даже репрессии обещают в ближайшие месяцы быть еще более жесткими?
- Это зависит от того, будeт ли это чувство гнева сильнее чувства страха. Но еще важнее оказывается то, кого люди сочтут виновником своих бед: режим Путина или Запад, который ввел санкции. Последние соцопросы, пусть им и не всегда можно доверять, показывают, что поддержка Путина у населения сейчас превышает показатель в 60 процентов. Много будет зависеть и от эффективности пропаганды, от того, насколько ей удастся выставить виновником плохого экономического положения именно Запад. В Советском Союзе это работало 70 лет, причем без революций, без демонстраций. Люди были бедными, жили в страхе, но все это продлилось 70 лет.
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