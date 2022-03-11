Студия Postimees: что может заставить Россию прекратить огонь?

- Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с главой МИДа России Сергеем Лавровым сказал, что Украина готова к дипломатическим решениям, но пока их нет, Украина будет военными средствами защищаться от агрессора. Что должно произойти, чтобы уже Россия стала готова к дипломатическим решениям? У России должны совсем плохо пойти дела на фронте?

- Сергей Лавров заявил о том, что роддом в Мариуполе, по которому российские войска в среду ударили снарядами, на самом деле был базой экстремистов, а Минобороны России обвинило Украину в разработке программы распространения смертельных болезней с помощью перелетных птиц. Зачем российские министры ведут себя настолько неадекватно? Чтобы подчеркнуть отсутствие у России договороспособности?

- Владимир Зеленский заявил о том, что агрессор творит варварство и что Украине нужно еще больше оружия, чем ей поставляют. Сумеет ли западное сообщество в ближайшее время удовлетворить запросы Украины в части оружейной и военной поддержки или по-прежнему будет больше сосредоточено на санкционном давлении на Россию?