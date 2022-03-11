Глава исследовательской группы журналистов Bellingcat Христо Грозев выступил с прогнозом, согласно которому через 7-10 дней Россия попытается «заморозить» войну в Украине. По словам Грозева, законченной войну никто объявлять не станет, однако кровопролития больше не будет; поражения Россия не признает, но и активно воевать уже не сможет, поскольку ее войска терпят потери по всем направлениям. Действительно ли ресурсы для ведения войны у России начинают исчерпываться? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees Павел Соболев побеседует сегодня с депутатом Европарламента Урмасом Паэтом.
Студия Postimees: что может заставить Россию прекратить огонь?
- Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с главой МИДа России Сергеем Лавровым сказал, что Украина готова к дипломатическим решениям, но пока их нет, Украина будет военными средствами защищаться от агрессора. Что должно произойти, чтобы уже Россия стала готова к дипломатическим решениям? У России должны совсем плохо пойти дела на фронте?
- Сергей Лавров заявил о том, что роддом в Мариуполе, по которому российские войска в среду ударили снарядами, на самом деле был базой экстремистов, а Минобороны России обвинило Украину в разработке программы распространения смертельных болезней с помощью перелетных птиц. Зачем российские министры ведут себя настолько неадекватно? Чтобы подчеркнуть отсутствие у России договороспособности?
- Владимир Зеленский заявил о том, что агрессор творит варварство и что Украине нужно еще больше оружия, чем ей поставляют. Сумеет ли западное сообщество в ближайшее время удовлетворить запросы Украины в части оружейной и военной поддержки или по-прежнему будет больше сосредоточено на санкционном давлении на Россию?
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