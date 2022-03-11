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Блог ⟩ Война в Украине, 16-й день: Россия просит провести заседание Совета Безопасности ООН

rus.postimees.ee
Война в Украине, 16-й день: Россия просит провести заседание Совета Безопасности ООН
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Одесса.
Одесса. Фото: Alexandros Avramidis

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 16-го дня войны, 11 марта.

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