Приднестровье как новый Донбасс? Молдова не хочет стать следующей мишенью России

Штаб-квартира ОГРВ в Приднестровье Фото: AFP

Официальный Кишинев, однако, не разделяет этих опасений.

"Российское военное присутствие в Приднестровском регионе - это полторы тысячи военнослужащих, которые, за исключением пары десятков человек высшего командного состава, - это местные жители, уроженцы Молдовы с российскими паспортами, нанятые по контракту. У них здесь семьи, дома, жизни, и понятно, что эти люди не хотят войны", - уверен бывший вице-премьер Молдовы по переговорному процессу с Приднестровьем и соучредитель Ассоциации "Инициатива за Мир" Александру Фенкя.

Настроения в Приднестровье

После аннексии Крыма в 2014 году большинство приднестровцев начали надеяться, что Россия вот-вот придет и за ними. Наша съемочная группа побывала тогда в регионе, и подавляющее большинство наших собеседников говорило, что видит свое будущее только с Москвой.

Приднестровье Фото: Getty Images

Сейчас, по словам журналиста и политолога из Приднестровья Николая Кузьмина, ситуация несколько иная.

Люди, привыкшие годами получать информацию из российских федеральных каналов, впервые столкнулись с тем, что с украинской стороны приезжают друзья и родные и полностью опровергают телевизор.

"По моим ощущениям, у нас добрая четверть населения вообще не понимает, что происходит. Одна моя собеседница недавно плакала от жалости к украинцам, которые переживают такие ужасы, и тут же хвалила Россию за то, что та пришла на помощь", - объясняет политолог ситуацию в обществе.

Также наблюдается четкое разграничение по возрасту: люди младше 35 лет - против войны, все, кто старше, в основном поддерживают действия России.

За время военных действий молодые приднестровцы устроили в Тирасполе несколько одиночных пикетов с плакатами "Нет войне" и "Я за мир".

Одна из участниц рассказала, что за время ее акции к ней подошли порядка 35 недовольных граждан, четверо из них были настроены весьма агрессивно.

Между тем, в акции в поддержку России, инициированной коммунистами Приднестровья, по разным оценкам, приняли участие около 100 человек. Официально акция считалась несогласованной, но, как говорят очевидцы, ее никто не разгонял.

В целом, баланс сторонников и противников действий России на стороне первых, но не с таким абсолютным преимуществом, как раньше.

Что касается властей Приднестровья, то они, по словам Николая Кузьмина, неожиданно для многих заняли жесткую нейтральную позицию.

Они одинаково старательно избегают слов "война" и "спецоперация", называя происходящее в Украине "ситуацией" и "испытанием".

"Вплоть до 2020 года посыл "приднестровский политик, который откажется от пророссийского курса - это мертвый политик" работал железно. Но после этих событий я не уверен, что так будет и дальше, - считает Кузьмин. - У нас очень специфический регион, зажатый между Молдовой и Украиной, мы очень ориентированы на экспорт в Молдову и в ЕС. У наших бизнес-элит есть недвижимость за пределами Приднестровья, которая тоже может оказаться под санкциями".