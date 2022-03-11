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Приднестровье как новый Донбасс? Молдова не хочет стать следующей мишенью России

BBC News Русская служба
Приднестровье как новый Донбасс? Молдова не хочет стать следующей мишенью России
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BBC
Фото: BBC News

Из всех стран, граничащих с Украиной, в самом уязвимом положении после российского вторжения оказалась Молдова. Это единственная страна из всех украинских соседей, которая не является членом ни ЕС ни НАТО, ее слабая экономика не справляется с многотысячным наплывом беженцев, но самое главное, у Молдовы есть своя "Ахиллесова пята" - пророссийское Приднестровье.

Тирасполь
Тирасполь Фото: AFP

Из всех стран, граничащих с Украиной, в самом уязвимом положении после российского вторжения оказалась Молдова. Это единственная страна из всех украинских соседей на западе, которая не является членом ни ЕС, ни НАТО, ее слабая экономика не справляется с многотысячным наплывом беженцев, но самое главное, у Молдовы есть своя "Ахиллесова пята" - пророссийское Приднестровье.

Это первое самопровозглашенное образование на территории бывшего СССР, с преимущественно русскоязычным населением и сильными пророссийскими настроениями.

За 30 с лишним лет существования Приднестровской Молдавской Республики (Кишинев категорически не признает это название) Россия так и не признала ее независимость, но большинство жителей региона продолжают на это надеяться.

Поводов для таких надежд уже было достаточно: признание Москвой Абхазии и Южной Осетии (2008), аннексия Крыма (2014), признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР (2022).

Но если до сих пор эксперты здраво указывали на то, что Приднестровье не может становиться в один ряд со всеми вышеперечисленными регионами из-за отстутствия общей границы с Россией, то теперь, когда российские войска ведут боевые действия практически под Одессой, у многих возникает вопрос - где остановится Владимир Путин?

На прошлой неделе власти Приднестровья осудили заявку Молдовы на членство в ЕС, назвали ее последней точкой в попытках урегулировать конфликт и попросили международного признания независимости региона.

Разбираемся, насколько реальна угроза для Молдовы и к чему готовятся власти страны.

Откуда взялась теория "Бессарабской операции"?

6 марта, комментируя в одном из эфиров текущую ситуацию в Украине, советник Офиса украинского президента Алексей Арестович заострил внимание на том, как развиваются события по южному направлению.

К тому времени уже шли тяжелые бои за Николаев. По мнению Арестовича, далее российская армия рассчитывала начать продвижение к Одессе, а затем, возможно, и к Приднестровью - в рамках так называемой "Бессарабской операции".

Сейчас неясно, откуда взялся этот термин в применении к нынешней войне, но толчок к построению подобных теорий дал Александр Лукашенко.

1 марта на заседании Совбеза Беларуси Лукашенко представил своим подчиненным карту боевых действий на территории Украины, и одна из стрелок на ней вела из Одесской области к молдавской границе - в Приднестровье.

На следующий день в МИД Молдовы для разъяснений был вызван посол Беларуси Анатолий Калинин. Ему пришлось извиняться и ссылаться на небрежность сотрудников белорусского минобороны при составлении карты.

Инцидент был исчерпан, но у многих молдавских обывателей он оставил неприятный осадок. Они напоминают, что в Приднестровье расквартирован российский военный контингент, который при удобном случае может, что называется, открыть дверь изнутри.

Штаб-квартира ОГРВ в Приднестровье
Штаб-квартира ОГРВ в Приднестровье Фото: AFP

Официальный Кишинев, однако, не разделяет этих опасений.

"Российское военное присутствие в Приднестровском регионе - это полторы тысячи военнослужащих, которые, за исключением пары десятков человек высшего командного состава, - это местные жители, уроженцы Молдовы с российскими паспортами, нанятые по контракту. У них здесь семьи, дома, жизни, и понятно, что эти люди не хотят войны", - уверен бывший вице-премьер Молдовы по переговорному процессу с Приднестровьем и соучредитель Ассоциации "Инициатива за Мир" Александру Фенкя.

Настроения в Приднестровье

После аннексии Крыма в 2014 году большинство приднестровцев начали надеяться, что Россия вот-вот придет и за ними. Наша съемочная группа побывала тогда в регионе, и подавляющее большинство наших собеседников говорило, что видит свое будущее только с Москвой.

Приднестровье
Приднестровье Фото: Getty Images

Сейчас, по словам журналиста и политолога из Приднестровья Николая Кузьмина, ситуация несколько иная.

Люди, привыкшие годами получать информацию из российских федеральных каналов, впервые столкнулись с тем, что с украинской стороны приезжают друзья и родные и полностью опровергают телевизор.

"По моим ощущениям, у нас добрая четверть населения вообще не понимает, что происходит. Одна моя собеседница недавно плакала от жалости к украинцам, которые переживают такие ужасы, и тут же хвалила Россию за то, что та пришла на помощь", - объясняет политолог ситуацию в обществе.

Также наблюдается четкое разграничение по возрасту: люди младше 35 лет - против войны, все, кто старше, в основном поддерживают действия России.

За время военных действий молодые приднестровцы устроили в Тирасполе несколько одиночных пикетов с плакатами "Нет войне" и "Я за мир".

Одна из участниц рассказала, что за время ее акции к ней подошли порядка 35 недовольных граждан, четверо из них были настроены весьма агрессивно.

Между тем, в акции в поддержку России, инициированной коммунистами Приднестровья, по разным оценкам, приняли участие около 100 человек. Официально акция считалась несогласованной, но, как говорят очевидцы, ее никто не разгонял.

В целом, баланс сторонников и противников действий России на стороне первых, но не с таким абсолютным преимуществом, как раньше.

Что касается властей Приднестровья, то они, по словам Николая Кузьмина, неожиданно для многих заняли жесткую нейтральную позицию.

Они одинаково старательно избегают слов "война" и "спецоперация", называя происходящее в Украине "ситуацией" и "испытанием".

"Вплоть до 2020 года посыл "приднестровский политик, который откажется от пророссийского курса - это мертвый политик" работал железно. Но после этих событий я не уверен, что так будет и дальше, - считает Кузьмин. - У нас очень специфический регион, зажатый между Молдовой и Украиной, мы очень ориентированы на экспорт в Молдову и в ЕС. У наших бизнес-элит есть недвижимость за пределами Приднестровья, которая тоже может оказаться под санкциями".

По мнению политолога, власти Приднестровья оказались в очень сложном положении, когда надо выбирать между продолжением традиционно пророссийского курса в политике и серьезными экономическими последствиями лично для себя и для региона.

Другой приднестровский политолог и бывший советник председателя Верховного совета Приднестровья Сергей Широков допускает любой сценарий.

"Граница между Россией и Западом может сейчас пройти по Днестру. Вопрос, будет ли это граница с железным занавесом или свободным переходом?" - сказал он в комментарии New York Times.

Как бы ни развивались события дальше, многолетняя плотная дружба с Москвой дает о себе знать прямо сейчас.

По словам Николая Кузьмина, украинские беженцы предпочитают уезжать куда угодно, только не в Приднестровье. Приехали только те, у кого в непризнанной республике есть недвижимость или близкие родственники.

Остальных отпугивает, в частности, присутствие российских военных и потенциальная возможность того, что военные действия могут прийти и сюда.

Настроения в Кишиневе

Энтони Блинкен и Майя Санду, встреча в Кишиневе 6 марта 2022
Энтони Блинкен и Майя Санду, встреча в Кишиневе 6 марта 2022 Фото: AFP

В Кишиневе за последнюю неделю побывали глава Европарламента Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен. Между этими двумя визитами президент Молдовы Майя Санду, вслед за Украиной и Грузией, подписала заявку на вступление страны в состав ЕС.

Такая активность заставила многих думать, что власти Молдовы готовы к самому неблагоприятному для себя развитию событий.

В одном из недавних комментариев президент страны Майя Санду признала, что Молдова не чувствует себя в безопасности.

"Из всех европейских стран Молдова ближе всех находится к театру военных действий. Взрывы под Одессой были слышны на окраинах Кишинева. Безусловно, напряжение в обществе было большим. Но сейчас панические настроения спадают", - говорит в интервью Би-би-си Александру Фенкя, бывший вице-премьер Молдовы и соучредитель Ассоциации "Инициатива за Мир".

Географическая уязвимость страны вызывает серьезные опасения Кишинева и Запада, и именно с этим многие связывают крайне сдержанный тон заявлений молдавских властей с начала военных действий.

Кроме того, говорит Александру Фенкя, не надо забывать, что Молдова находится в полной энергетической зависимости от Москвы.

"Власти Молдовы, судя по всему, приняли решение быть аккуратными в формулировках, но не в оценках. Оценки даны однозначные: мы наблюдаем агрессию против Украины, и Молдова призывает к незамедлительному миру. Но от резких заявлений правительство и президент страны стараются воздерживаться", - объясняет эксперт.

Политик и общественный деятель Молдовы Александру Фенкя
Политик и общественный деятель Молдовы Александру Фенкя Фото: BBC

В настоящий момент Кишинев заявляет, что пока не видит непосредственных угроз российского вторжения на территорию Молдовы.

Позиция молдавских властей по Приднестровью тоже весьма умеренная. В Кишиневе не считают, что оттуда исходит какая-либо угроза. При этом Майя Санду еще раз подчеркнула недавно, что присутствие российских военных де-юре на территории Молдовы является незаконным.

"Приднестровцы не пойдут разворачивать российские танки, но и принимать участие в войне они тоже не будут. Приднестровье - очень маленький регион, который зависит как от Молдовы, так и от Украины. У каждого приднестровца есть родственники либо здесь, либо там", - комментирует Александру Фенкя.

Что говорит Запад

Кроме войны на Украине, западные партнеры обсудили в Кишиневе еще два самых острых для Молдовы вопроса - экономику и энергетическую зависимость от России.

Из всех стран, принимающих сейчас украинских беженцев, в Молдове их больше всего на душу населения, а экономический потенциал страны очень ограничен.

Но если эта проблема может быть решена путем единовременного финансового вливания, то энергетический вопрос, по словам Энтони Блинкена, потребует длительного и поэтапного подхода.

Молдова практически на сто процентов зависит от поставок природного газа из России. 80% электроэнергии поступает из Приднестровья и тоже вырабатывается на российском сырье.

"Энергетические независимость и безопасность имеют ключевое значение для сохранения суверенитета и независимости", - заявил госсекретарь.

США обязались в течение нескольких лет предоставить Молдове 18 млн долларов на диверсификацию ее энергетического сектора.

"Молдова уже неоднократно становилась разменной монетой между Западом и Востоком. […] В этом году нас ожидает серьезное переустройство системы европейской безопасности. И нам уже сейчас надо думать о том, как Молдова будет встраиваться в послевоенную картину мира", - считает политик и общественный деятель Александру Фенкя.

Плашка
Плашка Фото: BBC

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