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МИД: россияне с действующими визами по-прежнему могут приезжать в Эстонию

rus.postimees.ee
МИД: россияне с действующими визами по-прежнему могут приезжать в Эстонию
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Погранпункт Нарвы.
Погранпункт Нарвы. Фото: Ilja Smirnov/Põhjarannik

Граждане России и Беларуси, у которых на руках уже есть выданные Эстонией шенгенские визы, по-прежнему смогут въезжать в Эстонскую Республику.

"Все выданные визы действительны до истечения срока их действия", - заверили в МИД ЭР.

Напомним, накануне МИД объявил о том, в связи с продолжающимися боевыми действиями России на территории Украине и напряженной международной обстановкой больше нельзя подавать заявления на получение визы в загранпредставительствах Эстонии в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове и Минске, а также в визовых центрах внешнего поставщика услуг в Российской Федерации и Беларуси, пишет ERR.

При этом консульства продолжат принимать заявления на получение визы от граждан России и Беларуси, желающих приехать в Эстонию для посещения членов семьи, а также по гуманитарным причинам, таким как тяжелая болезнь или похороны близкого родственника.

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