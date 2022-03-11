Из-за подозрений в причастности к торговле наркотиками и участии в преступной организации телефон полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса прослушивался полицией, сообщает De Telegraaf.
Несколько тонн кокаина. Игрока «Спартака» Квинси Промеса подозревают в незаконном обороте наркотиков
В результате прослушки у полиции появился ряд данных: признание Промеса в том, что он ударил ножом по ноге своего двоюродного брата в июле 2020 года на семейном празднике в Абкауде (Нидерланды), а также подозрение в причастности к приобретению партии кокаина весом 4 тонны.
По данным источника, Промес с семьей вложил деньги в партию более чем четырех тысяч кг кокаина, которая была перехвачена бельгийской полицией в Антверпене в апреле 2020 года. Стоимость наркотиков составляла 120 миллионов евро, но на черном рынке эта сумма была бы еще выше. Родственники Промеса арестованы за незаконный оборот наркотиков и отмывание денег. Промес не может быть задержан, так как находится в Москве, пишет Sportbox.ru.
В ноябре 2020 года прокуратура Нидерландов выдвинула официальное обвинение Промесу. Футболист обвинялся в причастности к нанесению ножевых ранений, он был арестован, но позже отпущен под залог. Ранее на этой неделе прокуратура Амстердама объявила, что Промеса привлекают к уголовной ответственности за покушение на убийство его двоюродного брата. По этому поводу возбуждено уголовное дело.
Контракт 30-летнего полузащитника со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года.